Nuovo look per Laura Pausini: “Chili persi senza punture ma con sacrifici”

(Adnkronos) – Quando Laura Pausini ha pubblicato sui social degli scatti in cui si mostra sorridente in costume da bagno, sono tantissimi i fan che l’hanno trovata cambiata. E per soddisfare la loro curiosità, la cantante ha ammesso di essere molto dimagrita e ha raccontato un percorso di dieta ed esercizio fisico continuato nel tempo “con fatica e costanza”. Molti utenti hanno scritto che sembra diversa, qualcuno ha insinuato che la cantante possa essersi sottoposta a interventi di chirurgia plastica, e così la diretta interessata è intervenuta sotto al post rispondendo a un’utente che commenta “Mi piacerebbe sapere come ha fatto a perdere 20 kg…” e ha spiegato di non aver usato quei “metodi che vanno di moda oggi per dimagrire velocemente”. “Ho iniziato una dieta con un dietologo ad aprile scorso”, ha scritto la cantante. “Ho mangiato da sola per cinque mesi pesando tutto e non sgarrando mai. Ho iniziato a fare ginnastica tre volte alla settimana per un anno intero e ho fatto un tour che mi portava tre ore ogni sera sul palco dove non mi risparmiavo fisicamente. Andavo una volta al mese a pesarmi per cercare di capire se ciò che stavo facendo funzionava. E ho continuato, con fatica e costanza. Con volontà di togliermi di dosso i chili che non mi facevano stare serena sul palco e fuori”, ha spiegato. “Non ho fatto punture – ha tenuto a chiarire Pausini – e non ho usato i metodi che vanno di moda oggi per dimagrire velocemente nonostante tutti le lo consigliassero e a proposito di questo non sono un medico ma prima di mettere nel corpo qualcosa io preferisco conoscere le possibili controindicazioni. Per perdere chili (a me per lo meno) ci vogliono soprattutto volontà e sacrificio e se lo si fa senza fretta anche la pelle e il buon umore ne traggono beneficio”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)