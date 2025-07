Oasis, via al tour 2025: “Hello, siamo tornati” – Video

(Adnkronos) – “Hello. E’ bello tornare”. Gli Oasis tornano ufficialmente, il concerto di Cardiff va in scena e segna l’inizio della reunion di Liam e Noel Gallagher dopo 16 anni di ‘divorzio’ artistico. Il primo concerto dell’attesissimo tour infiamma il pubblico del Principality Stadium di Cardiff. Lo show comincia con Acquiesce, prosegue con Morning Glory e Some might say. In totale, 23 canzoni con la chiusura top tra Don’t Look Back in Anger, Wonderwall e Champagne Supernova, con il bonus di eventuali bis. Domani, 5 luglio, si replica a Cardiff. Il tour proseguirà poi l’11, il 12, il 19 e il 20 luglio al Manchester Heaton Park. A seguire altre quattro date (25 e 26 Luglio, 2 e 3 Agosto) al Wembley Stadium di Londra, l’8 e il 9 agosto allo Scottish Gas Murrayfield Stadium di Edimburgo e tappa finale a Dublino, il 16 e il 17 agosto, al Croke Park. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)