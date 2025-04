Obbligo o Verità, chi sono gli ospiti di stasera 7 aprile? Le anticipazioni

(Adnkronos) – ‘Obbligo o Verità’ torna stasera, lunedì 7 aprile, su Rai 2 con il terzo appuntamento. Il nuovo talk show condotto da Alessia Marcuzzi è ispirato al celebre e universale party game ‘obbligo o verità’ a cui tutti hanno giocato almeno una volta.

Sonia Bruganelli sarà ospite con il figlio Davide Bonolis, nato dall’amore con il conduttore Paolo Bonolis. Ci sarà anche la cantante Marcella Bella, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2025. E ancora: l’attrice Michela Quattrociocche, il direttore del Corriere dello Sport-Stadio e giudice di Ballando con le Stelle Ivan Zazzaroni, il celebrity chef Max Mariola, il campione del mondo di fioretto Tommaso Marini, la star di Mare Fuori Ludovica Coscione e il comico Herbert Ballerina: questi sono gli ospiti di questa sera lunedì 7 aprile. Il cuore della puntata sarà, naturalmente, il momento ‘Obbligo o Verità’, in cui un ospite, scelto casualmente, dovrà rispondere con sincerità a una domanda scomoda, oppure affrontare un obbligo: una prova divertente e surreale, custom made per il malcapitato. Uno dei momenti più̀ attesi sarà il ‘Solo tu’, in cui l’ospite prescelto affronterà una raffica di domande e obblighi personalizzati, rivelando aspetti più profondi della propria vita ed esperienza. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)