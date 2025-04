Obbligo o Verità, stasera 28 aprile ultima puntata: chi sono gli ospiti?

(Adnkronos) – ‘Obbligo o Verità’ torna stasera, lunedì 28 aprile, su Rai 2 con l’ultimo appuntamento. Il nuovo talk show condotto da Alessia Marcuzzi è ispirato al celebre e universale party game ‘obbligo o verità’ a cui tutti hanno giocato almeno una volta. Da Rocco Siffredi a Tommaso Zorzi, ecco chi sono gli ospiti di questa sera. Sabrina Salerno, Rocco Siffredi, Nicola Ventola, i comici Nuzzo e Di Biase, la scrittrice Barbara Alberti, il conduttore tv Tommaso Zorzi, la ballerina e conduttrice Lorella Boccia, Herbert Ballerina, sono gli ospiti di Alessia Marcuzzi, nell’ultima puntata di ‘Obbligo o Verità’ in onda questa sera, lunedì 28 aprile. Il cuore della puntata sarà, naturalmente, il momento ‘Obbligo o Verità’, in cui un ospite, scelto casualmente, dovrà rispondere con sincerità a una domanda scomoda, oppure affrontare un obbligo: una prova divertente e surreale, custom made per il malcapitato. Uno dei momenti più̀ attesi sarà il ‘Solo tu’, in cui l’ospite prescelto affronterà una raffica di domande e obblighi personalizzati, rivelando aspetti più profondi della propria vita ed esperienza. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)