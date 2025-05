Odore di bruciato a bordo, volo rientra a Malpensa poco dopo il decollo

(Adnkronos) – Questa mattina il volo easyJet Eju3775, partito da Malpensa e diretto a Fuerteventura, alle Canarie, è stato costretto a rientrare nello scalo milanese poco dopo il decollo, a causa di “un problema tecnico che ha provocato odore di fumo in cabina”, riferisce easyJet. “L’aereo è atterrato in sicurezza a Milano ed è stato accolto dai Vigili del fuoco a titolo precauzionale come da procedura. Tutti i passeggeri sono sbarcati normalmente nel terminal e l’aereo è stato ispezionato dai nostri ingegneri”, fa sapere la compagnia, evidenziando che “la sicurezza dei nostri clienti e dell’equipaggio è la massima priorità di easyJet, che opera la propria flotta di aeromobili nel rigoroso rispetto di tutte le linee guida dei produttori”. La compagnia aerea infine si scusa “con i clienti per il disagio causato”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)