Odore troppo forte dell’avversaria, tennista chiede di spruzzare deodorante – Video

(Adnkronos) – Una tennista che si lamenta dell’odore dell’avversaria. È successo a Rouen, dove si sta giocando il Wta 250, nelle fasi finali della partita, valida per il primo turno del torneo, tra la britannica Harriet Dart, numero 110 del mondo, e la francese Lois Boisson, 303esima del ranking. Dopo aver perso il primo set con un netto 6-0, Dart si è resa è protagonista di una scena insolita su un campo da tennis. La britannica, sotto 4-3 nel corso del secondo parziale, ha sentito un odore molto forte provenire dall’avversaria, passatale davanti al momento del cambio di campo. Dart si è quindi alzata di scatto rivolgendosi all’arbitro e chiedendo di far spruzzare del deodorante a Boisson, che per tutta risposta ha piazzato subito il break trionfando 6-3 e passando il turno. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)