Offre passaggio in macchina a giovane vicina e abusa di lei, arrestato 62enne

(Adnkronos) – Ha incontrato per strada la giovane vicina di casa, le ha offerto un passaggio in macchina e poi l’ha portata in un’area isolata nel vicino comune di Verdellino, dove ha abusato sessualmente di lei. Per questo un 62enne di Verdello, in provincia di Bergamo, è stato arrestato dai Carabinieri della locale stazione per violenza sessuale aggravata. L’abuso risale allo scorso primo maggio, ma erano mesi – hanno ricostruito le indagini coordinate dalla procura di Bergamo – che l’arrestato perseguitava la vittima, poco più che maggiorenne: la fermava nel cortile condominiale e la molestava con lusinghe e attenzioni sempre più insistenti. Dopo la violenza sessuale, la giovane si è confidata con un’amica ed è stata poi accompagnata dai genitori alla caserma di Verdello per sporgere denuncia contro il 62enne. Il suo racconto è stato confermato dalle indagini: conversazioni confidenziali, testimonianze e immagini di videosorveglianza, infatti, hanno confermato la presenza dell’uomo e della ragazza nel luogo indicato dalla vittima. Nei giorni precedenti l’arresto, il 62enne è stato nuovamente visto aggirarsi nell’area condominiale nel tentativo, forse, di avvicinare nuovamente la giovane, che era però in compagnia dei familiari. A fronte del quadro probatorio raccolto, la procura – fanno sapere i carabinieri del comando provinciale di Bergamo in una nota – ha richiesto e ottenuto dal gip la misura cautelare in carcere per il 62enne. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)