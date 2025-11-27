Oggi in Usa è il giorno del Ringraziamento, cosa e come si festeggia

(Adnkronos) – Oggi, 27 novembre, negli Stati Uniti cade una delle feste più importanti dell’anno, il Thanksgiving, il Giorno del Ringraziamento. In Italia è ormai un giorno noto grazie ai film e alle serie tv prodotti oltreoceano: il tacchino farcito e tagliato in famiglia, la parata di Macy’s a New York, il momento di raccoglimento per ringraziare per le cose belle della vita.

La data del Thanksgiving day non è fissa. Il giorno del ringraziamento si celebra l’ultimo giovedì del mese di novembre, dunque il giorno cambia di anno in anno: nel 2025 cade oggi, 27 novembre.

La festa è antica, risale al XVII secolo, quando quelli che oggi conosciamo come Stati Uniti d’America erano ancora delle colonie europee. Secondo la tradizione, nel 1621, i Padri Pellegrini partirono dal porto inglese di Plymouth verso le Americhe per fondare una nuova città nell’odierno Massachusetts.

Le condizioni ostili del terreno, però, misero a dura prova la sopravvivenza degli abitanti della neonata cittadina dal momento che i semi portati dalla patria non produssero i frutti necessari. I nativi americani aiutarono il gruppo di cristiani, insegnando loro cosa coltivare e quali animali allevare. E così i Padri Pellegrini indissero il primo giorno del Ringraziamento per celebrare i frutti del primo raccolto e rendere grazie ai nativi che li avevano aiutati.

Tradizionalmente in questa giornata gli statunitensi si riuniscono in casa con amici e parenti per mangiare insieme. Si è soliti mangiare patate dolci, carote, torta di zucca e ovviamente il tradizionale tacchino farcito e accompagnato da salva gravy.

Ma perché proprio il tacchino? La tradizione vuole che i nativi americani abbiano condiviso proprio questo pasto con i primi coloni arrivati dall’Europa. Il tacchino, d’altronde, è considerato l’animale americano per antonomasia. Dunque mangiarlo è un modo per ricordare l’aiuto ricevuto dai nativi americani.

