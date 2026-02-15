10.2 C
Firenze
domenica 15 Febbraio 2026
Oggi Papa Leone XIV a Ostia, è la sua prima visita in una parrocchia romana

(Adnkronos) – Oggi è attesa la prima visita di papa Leone in una parrocchia romana: è Santa Maria Regina Pacis a Ostia Lido la prima a ricevere la visita pastorale di Leone XIV. “È significativo che la prima parrocchia scelta dal Santo Padre per le sue visite pastorali sia dedicata a Maria Regina della Pace – osserva il parroco –; fin dall’inizio del suo pontificato, infatti, Papa Leone ha mostrato molta attenzione al tema e parlato della ‘pace disarmata e disarmante’. Ostia, poi, pur essendo parte della diocesi di Roma, ha la particolarità di avere un suo proprio patrono, che è sant’Agostino, molto caro al nostro Papa che è agostiniano”.  

La notizia di questa visita pastorale, racconta ancora don Patanè, è stata accolta con grande emozione da tutta la comunità parrocchiale. “Per non fare disparità, abbiamo distribuito i biglietti tramite sorteggio – ha spiegato -. Viviamo come un privilegio il fatto di essere la prima comunità che il Santo Padre visita. È il Papa ma per noi è innanzitutto il nostro vescovo, il pastore che visita la sua chiesa”.  

Il Pontefice sarà nella comunità della piazza omonima, affidata alla Congregazione della Società dell’Apostolato Cattolico (Padri Pallottini). Leone è atteso per le 16 quando incontrerà i bambini del catechismo e i giovani: circa 400 ragazzi che lo accoglieranno nel campo dietro la chiesa. Sarà poi la volta di anziani, ammalati, poveri e volontari della Caritas (400 persone), che lo aspetteranno in palestra. 

Alle 17, il Pontefice presiederà la messa, che sarà concelebrata dal cardinale vicario Baldo Reina, dal vescovo del settore Sud e vicegerente della diocesi monsignor Renato Tarantelli Baccari, dal parroco don Giovanni Vincenzo Patanè. Tra gli altri, ci saranno anche i parroci di Ostia, il cappellano della Guardia di Finanza don Francesco Chiantera e i prefetti del settore Sud. Alla fine della celebrazione eucaristica, il Pontefice incontrerà il consiglio pastorale in una sala della parrocchia. Quindi, prima di fare ritorno in Vaticano, si fermerà a salutare i fedeli rimasti fuori, che avranno seguito la messa dal maxischermo montato per l’occasione. 

