“Ok Lewis, no… Kimi”: l’ingegnere Mercedes scambia Antonelli per Hamilton – Video

Kimi Antonelli ha chiuso le qualifiche del Gp di Cina all’ottavo posto, in 1’31”103. Un risultato che lascia l’amaro in bocca al team Mercedes dopo l’esordio a Melbourne, con un ottimo quarto posto portato a casa, ma che tutto sommato fa sorridere il team tedesco visto che il rookie italiano ha raggiunto per la prima volta il Q3. Continuando così il suo percorso di crescita nel mondo della Formula 1. Antonelli è stato però anche protagonista di un divertente siparietto insieme al suo ingegnere di pista Peter ‘Bono’ Bonnington. Durante una delle solite comunicazioni via radio, Kimi è stato chiamato “Lewis” da Bonnington. Lapsus non casuale per il pilota

Mercedes

, che ha seguito il sette volte campione del mondo durante i suoi anni da favola con il team tedesco. Un episodio non passato inosservato per i tifosi, che hanno cominciato a commentarlo sui social taggando i team dei due piloti.