Olimpiadi 2024, Mattarella a Parigi: “Tutta Italia con gli azzurri”

(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Parigi si è recato al Villaggio Olimpico per incontrare gli azzurri in vista dell’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Dopo aver cantato l’inno di Mameli, il Capo dello Stato ha ricevuto in regalo una felpa dell’Italia Team con la scritta ‘Mattarella’ dai portabandiera Gimbo Tamberi e Arianna Errigo. “Mi sento vagamente fuori età”, ha scherzato il Presidente. Al Villaggio, Mattarella ha tenuto a sottolineare agli azzurri: “Avete intorno a voi l’affetto di tutta l’Italia. Un affetto sincero che non dovete interpretare come una pressione. Sono convinto che gareggerete con grande impegno. Le medaglie che arriveranno saranno benvenute. Poc’anzi abbiamo sentito l’inno. È meglio sentirlo tante volte ma grazie a voi. Le medaglie saranno importanti, ma più importante è il senso dello sport che voi avete”, ha aggiunto Mattarella con gli applausi di tutti. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)