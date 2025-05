Olimpiadi 2028, Los Angeles prepara i ‘taxi volanti’

(Adnkronos) –

Gli spettatori delle Olimpiadi del 2028 a Los Angeles potranno usare i “taxi volanti” per evitare di rimanere imbottigliati nel famigerato traffico della metropoli californiana. E’ questo il progetto di La28, il comitato che ha il compito di organizzare i terzi giochi olimpici che si svolgono a La, che ha annunciato una partnership con Archer Aviation per fornire un servizio di air taxi durante le Olimpiadi. La società aerospaziale di San Josè, offrirà voli di 10-20 minuti utilizzando una rete di vertiporti, cioè le piste per velivoli a decollo e atterraggio verticale, dando la possibilità di muoversi tra i vari eventi sportivi evitando il traffico. “Immaginate un evento che si svolge al Dodger Stadium e poi dover ritornare al Sofi Stadium per la cerimonia di premiazione, come si può fare se si rimane due ore imbottigliato nel traffico?”, ha detto al Los Angeles Times il Ceo della società, Adam Goldstein. “La nostra visione è fondamentalmente reimmaginare l’esperienza delle Olimpiadi e questa partnership rappresenta l’incredibile possibilità di offrire qualcosa che non ha precedenti, mostrando il meglio di Los Angeles al mondo intero”, ha dichiarato da parte sua Casey Wasserman, presidente di La28. Fondata nel 2018, Archer lo scorso anno ha ricevuto l’autorizzazione dalla Federal Aviation Administration di testare commercialmente i propri velivoli elettrici a 4 posti prima di un ufficiale lancio pubblico che intende fare, oltre che a Los Angeles, anche a New York e Abu Dhabi. Non sono stati resi noti i costi di un volo, ma Goldstein ha detto che il suo obiettivo è di tenerli a livello di quelli di Uber Lux, versione di lusso della nota app per gli spostamenti urbani. E come per Uber per prenotare un volo servirà solo una semplice app. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)