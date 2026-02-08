11.6 C
Firenze
domenica 8 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Olimpiadi Milano Cortina, 200mila dollari garantiti per ogni atleta Usa. Ecco perché

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Per gli atleti degli Stati Uniti, le Olimpiadi di Milano Cortina sono già un trionfo. Un ricchissimo trionfo, da 200mila dollari (solo per la partecipazione). Una cifra che, nessuno scherzo, è già stata assicurata a tutta la spedizione a stelle e strisce. Tutto questo grazie a una persona, Ross Stevens. Il miliardario fondatore e amministratore di Stone Ridge Holdings Group, che prima dei Giochi Olimpici ha fatto una donazione da 100 milioni di dollari a tutto il team americano. Calcolatrice alla mano, saranno 100mila dollari per ogni atleta, che andranno ad aggiungersi ai 100mila già garantiti a ogni partecipante del team Usa.  

Stevens lo ha raccontato in un’intervista al Wall Street Journal: “Voglio evitare che l’insicurezza finanziaria impedisca agli atleti d’élite della nostra nazione di raggiungere nuove frontiere di eccellenza”. E, quindi, con il suo slancio di generosità, ogni americano di Milano Cortina riceverà altri 100mila dollari. Non malissimo. 

milano-cortina-2026/extra

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
11.6 ° C
12.4 °
10.9 °
71 %
2.1kmh
20 %
Dom
11 °
Lun
12 °
Mar
13 °
Mer
10 °
Gio
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1483)ultimora (1310)sport (78)Eurofocus (57)demografica (38)carabinieri (21)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati