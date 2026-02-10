11.4 C
Firenze
martedì 10 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Olivera abbatte Smolcic, arbitro assegna rigore. Conte chiede un rosso: caos in Napoli-Como

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Proteste in Napoli-Como. Oggi, martedì 10 febbraio, la squadra di Conte ospita quella di Fabregas nei quarti di finale di Coppa Italia, in una partita ricca di episodi arbitrali. Il primo arriva al 39′ del primo tempo: Valle sfonda sulla sinistra e mette un bel cross, basso e teso, a centro area per l’accorrente Smolcic. Il difensore del Como sbuca alle spalle di Olivera, che prova a rimediare in scivolata ma finisce per colpire l’avversario: l’arbitro Manganiello non ha dubbi e assegna il calcio di rigore. 

Le immagini mostrano chiaramente l’impatto tra il terzino uruguaino e il difensore del Como, che poi cadendo va a scontrarsi con Juan Jesus. Il brasiliano resta dolorante a terra, ma l’arbitro punisce l’intervento precedente di Olivera e, dopo un breve consulto con il Var, conferma il calcio di rigore, poi trasformato con freddezza da Baturina. 

A fine primo tempo però, ecco un nuovo episodio, che scatena le proteste di Antonio Conte. Hojlund difende il pallone e se lo allunga, ma viene abbattuto da Ramon al limite dell’area. Il direttore di gara estrae il giallo per il difensore del Como e assegna calcio di punizione al Napoli. Dopo aver controllato che l’impatto fosse effettivamente fuori area, il Var rivede l’episodio per stabilire se l’entrata dello spagnolo sia o meno da espulsione.  

Hojlund sembra in vantaggio sull’avversario e a pochi passi da Butez, pronto, potenzialmente, per calciare in porta. Il check però si conclude in un nulla di fatto, confermando così la decisione del campo e scatenando le proteste partenopee. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.4 ° C
12.4 °
9.3 °
71 %
2.1kmh
40 %
Mar
11 °
Mer
14 °
Gio
13 °
Ven
14 °
Sab
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1558)ultimora (1370)sport (83)Eurofocus (62)demografica (43)carabinieri (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati