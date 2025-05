Olly compie 24 anni e festeggia il compleanno in tour: “Mi mancavate come l’aria”

(Adnkronos) – “Mi mancavate come l’aria”, con queste parole condivise su Instagram, Olly ha ringraziato il suo pubblico per il calore ricevuto ieri sera, domenica 4 maggio, a Torino per la prima tappa del suo ‘Lo Rifarò, Lo Rifaremo Tour’. Il cantante genovese ha inaugurato il tour nei principali club italiani il giorno prima del suo compleanno. Oggi, 5 maggio, infatti, Olly compie 24 anni e si esibirà nuovamente al Teatro Concordia di Venaria Reale. Le prossime tappe del tour, organizzato da Magellano Concerti e già sold out, includeranno Bologna (Estragon, 7 e 8 maggio), Roma (Atlantico, 13 maggio), Molfetta (Eremo Club, 16 maggio), Firenze (Teatro Cartiere Carrara, 19 maggio) e Padova (Gran Teatro Geox, 22 maggio). I brani tratti dall’album ‘Tutta Vita’ – certificato doppio disco di platino – alternati alle canzoni dei suoi lavori discografici precedenti, danno vita ad una festa in cui non mancano momenti acustici e intimi. Il palco, essenziale ma dinamico, è arricchito da pedane retroilluminate e visual che alternano atmosfere teatrali, frasi dei suoi brani diventate ormai slogan generazionali e veri ‘scarabocchi’ disegnati a mano dallo stesso Olly. Al fianco del cantautore tornano Juli alle chitarre e direzione musicale, Pierfrancesco Pasini alle tastiere e Dalila Murano alla batteria a cui si aggiungeranno le incursioni al sax di Gabriele Ioppolo. Alcuni brani sono stati riarrangiati in chiave folk, segnando una nuova maturità negli arrangiamenti che prepara il terreno per il doppio appuntamento all’Ippodromo, dove Olly è atteso a settembre per le due date (2 – 4 settembre) de ‘La Grande Festa’. Il concerto di Olly si apre con l’energico ‘È festa’, brano d’apertura anche del suo secondo album, ‘Tutta Vita’, pensato appositamente per l’energia del live. Segue ‘L’anima balla’, presentato a Sanremo Giovani 2022, che accende ulteriormente l’atmosfera. Il viaggio musicale prosegue con ‘Una vita’, dall’album precedente ‘Gira, il mondo gira’, e ‘A squarciagola’, un brano più introspettivo in cui Olly si racconta con sincerità. La spensieratezza di ‘Quei ricordi là’, impreziosita dall’assolo di chitarra di Juli, lascia poi spazio ad un blocco di brani da ‘Gira, il mondo gira’: ‘Bianca’, ‘L’amore va’, ‘Polvere’ (il brano con cui Olly ha partecipato alla 73esima edizione del Festival di Sanremo) e ‘Un’altra volta’. ‘Paranoie’, con il suo sound urban e lo stile più parlato, offre uno sguardo al passato musicale di Olly. Dopo ‘La lavatrice si è rotta’, l’atmosfera cambia: un tavolo apparecchiato sul palco introduce una sezione acustica, un dialogo musicale tra Olly e Juli con voce e chitarra protagonista. Si riprende con le vibrazioni estive di ‘Ho voglia di te’ e il romanticismo di ‘Fammi morire’, per poi passare alla delicata ‘ninna nanna’ di ‘Scarabocchi’, un brano che esplora la debolezza e la complessità dei sentimenti. ‘Noi che’ infiamma il pubblico con il suo inno alla libertà, cantato in coro. Seguono: ‘A noi non serve far l’amore’, ‘I cantieri del Giappone’ e ‘Per due come noi’, nata dalla collaborazione con Angelina Mango. ‘Balorda nostalgia’, trova spazio in un momento esclusivo,eseguita in maniera intima da Olly e Juli. Con il brano che lo ha portato alla vittoria di Sanremo, il cantautore ci riporta ai sentimenti contrastanti legati al passato e all’amore. Con il brano ‘Il campione’, Olly e Juli al centro della scena, chiudono idealmente l’album ‘Tutta Vita’. Le ultime due canzoni della scaletta, sono tra le più amate del repertorio di Olly: l’inno generazionale ‘Devastante’ e ‘Menomale che c’è il mare’, introdotto da un accenno a ‘Il pescatore’ di De André, un omaggio alle origini genovesi di Olly e un richiamo alla sua performance sanremese con Goran Bregović e la Wedding & Funeral Band. Il Tutta Vita Tour 2025-2026 – prodotto e organizzato da Magellano Concerti – che per la prima volta porterà Olly nei principali palazzetti italiani, conta già 17 date completamente sold out, ultimi biglietti disponibili solo per le date previste a Pesaro e Roma nel 2026. Dopo la doppietta genovese, con i concerti del 4 e 5 ottobre 2025 allo Stadium di Genova, il tour proseguirà l’8 ottobre all’Unipol Arena di Bologna, il 10 ottobre all’ Unipol Forum di Milano e il 14 e 15 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. Si continuerà il 17 ottobre al Palapartenope di Napoli. Nel 2026, il Tutta Vita Tour ripartirà con il doppio appuntamento al Palazzo del Turismo di Jesolo (7 e 8 marzo), per poi toccare Firenze il 10 e 11 marzo al Nelson Mandela Forum, Pesaro il 13 marzo alla Vitrifrigo Arena, Bologna il 16 marzo, Milano il 20 marzo e Torino – all’Inalpi Arena – il 18 marzo e il 22 marzo. Il tour si concluderà poi con la data romana del 25 marzo, il 28 marzo a Eboli al Palasele, e il 30 marzo a Bari al Palaflorio. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)