Olly, il successo dopo Sanremo: 34mila biglietti venduti in 30 minuti

(Adnkronos) – “Sono giorni di ordinaria follia”, scrive Olly sui social. Il cantante – dopo la vittoria al Festival di Sanremo con il brano ‘Balorda nostalgia’ – ha venduto 34 mila biglietti in 30 minuti per il concerto evento all’Ippodromo Snai di San Siro, previsto per il prossimo 4 settembre 2025. Il cantautore genovese ha annunciato sui social ‘La grande festa’: una data evento prevista il 4 settembre 2025 per celebrare “con tutta la mia gente” questo anno d’oro, che lo vedrà esibirsi per la prima volta all’Ippodromo Snai di San Siro. Dopo l’apertura della vendita dei biglietti, la data evento è andata sold out in soli 30 minuti, vendendo circa 34 mila biglietti. “Ringrazio ognuno di voi. Da chi mi ha visto a Genova nel bar più scrauso a chi mi ha visto al Fabrique quest’anno. Siamo noi e basta. Vi amo”, ha scritto Olly sui social dopo che la data all’Ipprodomo ha registrato il tutto esaurito. E ha concluso: “Ci aspettano grandi cose”. Dopo il successo delle prime 14 date invernali tutte sold out del ‘Lo rifarò, lo rifaremo tour 2024 – 2025’, Olly tornerà live nei club italiani questa primavera con dodici appuntamenti previsti a Venaria Reale (To), Bologna, Roma, Molfetta (BA) e Firenze e terminerà ufficialmente a Padova. Il tour, per un totale di 26 date completamente sold out, ha registrato un totale di oltre 150 mila biglietti venduti. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)