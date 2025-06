Olly realizza il sogno di Aurora. La fan uscita dal coma: “La tua voce mi ha aiutata”

(Adnkronos) – Incontrare Olly era il suo sogno da quando la sua musica l’ha aiutata ad affrontare un brutto momento. A Rimini la 19enne Aurora Angeli è riuscita a realizzare il desiderio di conoscere il cantante vincitore dell’ultimo festival di Sanremo e raccontargli la sua storia: il grave incidente stradale dello scorso agosto in cui il fidanzato ha perso la vita e in cui lei è rimasta gravemente ferita, il mese di coma, poi la riabilitazione e il dolore per il suo amore che non c’è più. Quando era in coma sua madre le faceva ascoltare le canzoni di Olly, sperando potessero aiutarla e poi quelle parole e quelle note non l’hanno più abbandonata.

La 19enne ha potuto incontrare Olly prima della sua esibizione a Rds Summer Festival, grazie ai tentativi della madre e degli amici e alla disponibilità degli organizzatori. Dopo l’abbraccio con il cantante, Angeli ha condiviso foto e video sui social. “Non so se riuscirò mai a trovare le parole giuste per spiegarti quanto sei stato importante per me… ma voglio provarci, perché te lo meriti”, inizia così il post che la giovane ha dedicato all’artista dopo l’incontro. “Tu forse non lo sai, ma nel momento più buio della mia vita, quando tutto mi era crollato addosso e io faticavo persino a respirare, la tua voce, il tuo esempio, la tua forza, hanno acceso in me una luce laddove io vedevo solo buio. Mi hai fatto sentire meno sola. Mi hai fatto credere che, in qualche modo, ci fosse ancora speranza. Senza nemmeno conoscermi, sei riuscito a parlarmi come nessun altro. Hai toccato corde che nemmeno io sapevo di avere. Hai dato valore ai miei silenzi, dignità alla mia fatica, un senso al dolore che stavo vivendo, perché dopotutto è tutta vita no?”. Il post continua con i ringraziamenti al cantante: “Grazie. Non solo per quello che fai, ma per ciò che sei: una persona vera, capace di trasmettere emozioni, coraggio e amore in ogni gesto, in ogni parola. Oggi, con tutta la sincerità del mio cuore, ti dico che sei stato il mio punto di svolta e sei parte del motivo per cui sono ancora qui. Poi Aurora Angeli conclude: “Continua a essere te stesso, perché la tua luce arriva molto più lontano di quanto pensi. E io sarò per sempre grata di averti incrociato sul mio cammino”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)