9.8 C
Firenze
giovedì 27 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Omicidi Villa Pamphili, procura chiede giudizio immediato per Kaufmann

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della figlia Andromeda e della compagna Anastasia Trofimova, trovate senza vita il 7 giugno scorso a Villa Pamphili. Alla luce degli elementi raccolti i pm di piazzale Clodio, nell’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, contestano all’americano il duplice omicidio, aggravato dai motivi futili e abietti, dalla minorata difesa, dalla relazione affettiva con la compagna e dalla discendenza in relazione alla figlia oltre all’occultamento di cadavere. Kaufmann, alias Rexal Ford, è detenuto nel carcere di Rebibbia, dopo essere stato estradato dalla Grecia, dove era stato rintracciato diversi giorni dopo il ritrovamento dei corpi.  

 

Gli inquirenti sono in attesa, intanto, della conclusione dell’indagine interna della polizia sugli interventi di controllo a Kaufmann nelle settimane precedenti ai delitti. In procura è aperto infatti sul punto un fascicolo modello 45, senza ipotesi di reato né indagati.  

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.8 ° C
10.7 °
9.2 °
53 %
8.1kmh
75 %
Gio
9 °
Ven
11 °
Sab
10 °
Dom
10 °
Lun
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1529)ultimora (1433)demografica (48)sport (48)attualità (29)Regione Toscana (23)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati