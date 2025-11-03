17.5 C
Firenze
lunedì 3 Novembre 2025
Omicidio Aurora Tila, condanna a 17 anni per ex fidanzato 16enne

(Adnkronos) – Condannato a 17 anni di reclusione l’ex fidanzato 16enne di Aurora Tila, la 13enne morta a Piacenza il 25 ottobre del 2024, dopo essere precipitata da un balcone al settimo piano dell’edificio in cui viveva con la sua famiglia. La decisione è del Tribunale per i minorenni di Bologna. Per il ragazzo, imputato di omicidio pluriaggravato, il pm Simone Purgato aveva chiesto 20 anni e 8 mesi di reclusione, mentre la difesa l’assoluzione. Il processo si è svolto con rito abbreviato.  

“Secondo la mia cliente è stata fatta giustizia – spiega Anna Ferraris, legale della madre della vittima, Morena Corbellini – Certo non potrà più riavere la figlia però giustizia è stata fatta”.  

Il 25 ottobre 2024 la 13enne Aurora Tila era precipitata dal balcone al settimo piano del palazzo in cui viveva a Piacenza con la sorella e la madre. Secondo l’accusa, sarebbe stato il giovane, all’epoca 15enne, a spingerla e a colpirle le mani dopo che si era aggrappata alla ringhiera, mentre, per la difesa del ragazzo, si sarebbe trattato di un gesto volontario o di un incidente.  

cronaca

