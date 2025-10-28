20.4 C
Firenze
martedì 28 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Omicidio Cecchettin, procura conferma l’appello per Turetta: chiederà le aggravanti

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La procura generale di Venezia ha deciso di procedere oggi, martedì 28 ottobre, con il ricorso in appello per vedere riconosciute le aggravanti della crudeltà e dello stalking nei confronti di Filippo Turetta, già condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Lo riportano il Corriere del Veneto e il Gazzettino e lo confermano fonti legali.  

Di recente il giovane, detenuto nel carcere veronese di Montorio, aveva deciso di rinunciare all’appello assumendosi la “piena responsabilità per quello che ho fatto di cui mi pento ogni giorno sinceramente dal profondo del cuore” aveva scritto in una lettera. Una rinuncia che però non basta a ‘saltare’ un grado di giudizio.  

L’appuntamento è per il prossimo 14 novembre nella bunker di Mestre, davanti alla Corte d’assise d’appello presieduta dal giudice Michele Medici. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
20.4 ° C
20.9 °
19.1 °
64 %
1.5kmh
20 %
Mar
19 °
Mer
19 °
Gio
18 °
Ven
18 °
Sab
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2038)ultimora (1530)vid (233)sport (68)tec (57)Lav (44)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati