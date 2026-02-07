11.7 C
Firenze
sabato 7 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Omicidio Cristina Mazzotti, fermato il 76enne Giuseppe Calabrò

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Gli agenti della squadra mobile di Milano hanno fermato la notte scorsa Giuseppe Calabrò, 76enne condannato in primo grado all’ergastolo il 4 febbraio scorso per l’omicidio aggravato di CMazzotti del 1975. Per l’uomo, detto ‘u Dutturicchiu’, era considerato concreto il pericolo di fuga dopo la condanna definitiva. 

La studentessa di 18 anni venne rapita a nella notte tra il 30 giugno e il primo luglio 1975, a Eupilio (Como) mentre rientrava a casa con degli amici per festeggiare la sua promozione scolastica. Fu tenuta prigioniera all’interno di una buca scavata nel terreno in un cascinale a Castelletto di Cinto e costretta a respirare tramite un tubo. 

Nonostante il pagamento di un riscatto di 1 miliardo e 50 milioni di lire da parte della famiglia, la ragazza e il suo corpo fu ritrovato il primo settembre 1975 in una discarica a Varallino di Galliate.  

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.7 ° C
12 °
10.7 °
78 %
2.2kmh
75 %
Sab
13 °
Dom
13 °
Lun
12 °
Mar
13 °
Mer
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1479)ultimora (1307)sport (76)Eurofocus (58)demografica (38)carabinieri (22)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati