26.2 C
Firenze
martedì 2 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Omicidio Giulia Tramontano, i giudici: Impagnatiello “la avvelenò per farla abortire”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Alessandro Impagnatiello, il barman condannato all’ergastolo per l’omicidio della compagna incinta di 7 mesi, somministrò a Giulia Tramontano il veleno per topi non allo scopo di ucciderla, ma per “provocarle un aborto”. Così la corte d’Assise d’appello di Milano motiva la sentenza con cui lo scorso 25 giugno ha confermato l’ergastolo per Impagnatiello, ma escluso l’aggravante della premeditazione. Per i giudici è impossibile “retrodatare” il proposito del 32enne di uccidere la compagna dal pomeriggio del 27 maggio 2023, giorno dell’omicidio, a sei mesi prima, quando per la prima volta Impagnatiello, da poco saputo della gravidanza di Giulia, fece ricerche online sul veleno per topi.  “Che Alessandro Impagnatiello abbia accarezzato l’idea di sbarazzarsi della compagna, allorquando fu informato della gravidanza di lei – scrivono i giudici di secondo grado nelle 59 pagine di motivazioni – è ipotesi congetturale, che non ha alcun sostegno indiziario, e non lo ha perché, molto semplicemente, non è rispondente al vero storico”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
26.2 ° C
26.8 °
23.7 °
53 %
5.7kmh
20 %
Mar
25 °
Mer
27 °
Gio
30 °
Ven
28 °
Sab
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (14)vigili del fuoco (14)Gaza (13)Pisa Sporting Club (12)Serie A (12)Acf Fiorentina (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati