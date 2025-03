Omicidio Limena, ‘Alessio’ ricercato in tutta Italia: avrebbe ucciso coinquilino 80enne

(Adnkronos) – È ricercato in tutta Italia l’uomo di circa 40/45 anni che si faceva chiamare ‘Alessio’, fortemente sospettato di essere l’autore dell’omicidio volontario di Franco Bernardo Bergamin, l’anziano di 80 anni trovato cadavere ieri pomeriggio nel suo appartamento di Limena, in provincia di Padova. Il fatto che l’uomo possa essere originario di Trieste o dell’area giuliana, non fa escludere agli inquirenti una certa attenzione anche alle frontiere nordorientali. Sul corpo di Bergamin oggi verrà eseguita l’autopsia, ma la conferma di una morte violenta con dei colpi alla testa era già emersa ieri sera dal primo esame esterno da parte del medico legale, intervenuto sul posto con il magistrato di turno, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno dovuto sfondare la porta per entrare, non essendoci alcun segno di effrazione.

L’anziano metalmeccanico in pensione si era trasferito a Limena da un paio d’anni e da allora ospitava in casa ‘Alessio’ gratuitamente, in cambio di un aiuto nel gestire l’abitazione da cui l’anziano non usciva quasi mai per problemi alle gambe. Secondo le testimonianze dei vicini, chi invece faceva avanti indietro dall’abitazione era ‘Alessio’, scomparso da almeno una settimana, all’indomani di una serata particolarmente rumorosa svoltasi nell’appartamento che non sarebbe sfuggita all’attenzione del vicinato. Il cadavere dell’80enne è stato trovato ieri in avanzato stato di decomposizione dentro due sacchi neri, chiuso in un armadio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)