10.2 C
Firenze
martedì 17 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Omicidio militante nazionalista Quentin, 4 fermi tra cui un assistente di un deputato Lfi

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Quattro sospetti sono stati fermati oggi dalla polizia francese in relazione alla morte del militante nazionalista Quentin Deranque, sulla quale la Procura di Lione sta indagando per ”omicidio volontario”. Lo ha appreso l’emittente Bfmtv citando una fonte vicina all’inchiesta.  

Tra le persone fermate ci sono Jacques-Elie Favrot, assistente parlamentare del deputato di La France Insoumise Raphael Arnault, e Adrian B., membro del movimento Jeune Garde e vicino al rappresentante della Lfi. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
10.2 ° C
11.4 °
7.4 °
62 %
1.5kmh
0 %
Mar
10 °
Mer
14 °
Gio
12 °
Ven
16 °
Sab
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1481)ultimora (1298)sport (75)Eurofocus (58)demografica (50)vigili del fuoco (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati