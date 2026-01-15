11.3 C
Firenze
giovedì 15 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Omicidio Nada Cella, la sentenza dopo 30 anni: 24 anni a Anna Lucia Cecere. Due a Soracco

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Corte d’Assise di Genova ha condannato a 24 anni Anna Lucia Cecere, ritenuta responsabile del delitto di Nada Cella, avvenuto il 6 maggio 1996 a Chiavari nel Genovese.  

Dopo una camera di consiglio di sei ore, il presidente della Corte Massimo Cusatti ha letto il verdetto di condanna, escluse le aggravanti. Il commercialista Marco Soracco, datore di lavoro di Nada, è stato condannato a due anni.  

La procura aveva chiesto ergastolo per Cecere e quattro anni per Soracco. “Giustizia è fatta”, ha commentato subito dopo la lettura del dispositivo Silvia Cella, cugina di Nada, presente in aula. “Inaccettabile, ci opporremo”, ha detto Marco Soracco. La Corte ha disposto 90 giorni per le motivazioni. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.3 ° C
11.6 °
10.8 °
79 %
1.5kmh
75 %
Gio
11 °
Ven
13 °
Sab
13 °
Dom
13 °
Lun
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1067)ultimora (962)Eurofocus (43)demografica (34)sport (28)Serie A (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati