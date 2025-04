Omicidio Paganelli, Dassilva resta in carcere: respinta richiesta legali

(Adnkronos) – Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini ha rigettato oggi, lunedì 14 aprile, la richiesta di revoca della misura cautelare per Louis Dassilva. Il 35enne di origini senegalesi è indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, la donna di 79 anni, uccisa a Rimini la sera del 3 ottobre 2023. L’uomo, dunque, come decretato dal gip Vinicio Cantarini, rimarrà in carcere, dove si trova dallo scorso luglio. La decisione risulta in linea con il parere formulato dalla procura di Rimini, che aveva riscontrato come sussistessero ancora gravi indizi di colpevolezza a carico di Dassilva, tali da giustificare la sua permanenza in carcere. Di particolare importanza, secondo la Procura, sono le ultime testimonianze rese da Manuela Bianchi, nuora della Paganelli ed ex amante di Dassilva, che ha raccontato agli inquirenti la sua versione su quanto accaduto la mattina del 4 ottobre 2023, giorno del ritrovamento del cadavere della vittima, quando avrebbe incontrato Dassilva nel garage, dove giaceva il corpo della Paganelli. Giovedì 17 aprile toccherà al Tribunale del Riesame di Bologna rivalutare la custodia cautelare in carcere per Dassilva, dopo che in gennaio la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza di arresto, richiedendo un nuovo esame degli indizi a carico dell’indagato. A prescindere dalla decisione odierna del gip di Rimini, il riesame potrebbe comunque disporre la scarcerazione di Dassilva, come auspicato dai suoi legali Riario Fabbri e Andrea Guidi. “Accogliamo con soddisfazione e senso di giustizia la decisione del giudice di rigettare la richiesta di scarcerazione presentata dai legali di Louis Dassilva” dice all’Adnkronos da Davide Barzan, criminalista facente parte del pool di difesa di Manuela Bianchi. “Le dichiarazioni rese da Manuela Bianchi, sia durante l’interrogatorio che in sede di incidente probatorio, sono state attentamente verificate e hanno trovato riscontro nelle indagini condotte dagli investigatori. Il quadro indiziario a carico dell’unico indagato, attualmente detenuto in carcere, si è ulteriormente rafforzato, confermando la solidità dell’impianto accusatorio”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)