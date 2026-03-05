19.6 C
Firenze
giovedì 5 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Omicidio patron TelePordenone, fermato vecchio collaboratore dell’emittente. L’arma del delitto trovata in un canale

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La polizia di Pordenone sta interrogando un uomo per l’omicidio di Mario Ruoso, l’87enne imprenditore patron di TelePordenone, trovato morto ieri pomeriggio nel suo attico di Porcia, ucciso a sprangate. Il sospettato è un 68enne di Azzano Decimo (Pordenone), collaboratore di lungo corso della storica emittente televisiva, oggi chiusa.  

L’uomo già ieri sera è stato prelevato dagli uomini della Squadra mobile nella sua casa, dov’è stato trovato in compagnia di un altro uomo, sul quale sono in corso degli accertamenti. La Procura di Pordenone non ha ancora formalizzato gli atti d’accusa, ma trapela che il 68enne avrebbe cominciato a fare alcune ammissioni agli investigatori. Alla base dell’omicidio ci sarebbero motivazione economiche. Secondo il medico legale, l’anziano sarebbe stato ucciso nelle prime ore di ieri mattina, poco prima di uscire di casa.  

L’arma del delitto è stata ritrovata. L’oggetto contundente, una spranga metallica, è stata rinvenuta dai vigili del fuoco che da stamane stavano dragando un canale su indicazione degli investigatori. La Procura di Pordenone ha indetto una conferenza stampa per le ore 17. Probabile la comunicazione della formalizzazione degli atti. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
19.6 ° C
20 °
17.9 °
42 %
1kmh
0 %
Gio
17 °
Ven
19 °
Sab
19 °
Dom
16 °
Lun
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1449)ultimora (1298)sport (74)Eurofocus (54)demografica (23)Eugenio Giani (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati