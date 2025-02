Omicidio Pierina Paganelli, indizio scoperto da inviato ‘Chi l’ha visto?’: anticipazioni

(Adnkronos) –

Si torna a parlare dell’omicidio di Pierina Paganelli nella puntata di stasera di ‘Chi l’ha visto?’. L’inviato della trasmissione di Rai3 condotta da Federica Sciarelli, Giuseppe Pizzo, ha scoperto che un capello che si trovava sul volto della signora di Rimini non è stato repertato. Di chi era? Della donna o dell’assassino? Era importante? Pierina Paganelli, ex infermiera di 78 anni, è stata massacrata con una trentina di coltellate dopo aver parcheggiato la macchina il 3 ottobre del 2023 nel box sotterraneo comune a diversi palazzi a Rimini. Del delitto è accusato il vicino Louis Dassilva. Sul corpo della donna però non c’è il Dna del 35enne senegalese che a oggi risulta l’unico indagato per l’omicidio. La perizia richiesta dal giudice Vinicio Cantarini non ha rilevato tracce biologiche di Dassilva nemmeno sulla scena del crimine. Un risultato che potrebbe essere determinante per la difesa dell’indagato, trattandosi di un incidente probatorio che, quindi, potrà essere utilizzato eventualmente anche in sede dibattimentale. Stasera a ‘Chi l’ha visto?’ si parlerà anche della morte di Andrea Prospero, il ragazzo che studiava informatica a Perugia: alle 12:32 manda un messaggio alla sorella per fissare l’appuntamento a mensa. Sembra essere tutto normale, e invece sparisce… e dopo mezz’ora il suo cellulare è spento. Che cos’è successo in quella mezz’ora? Infine, la scomparsa di Daniela Ruggi: dopo cinque mesi, ancora nessuna traccia. Daniela voleva costruirsi una famiglia: qualcuno potrebbe avere approfittato della sua ingenuità e averle fatto del male? Le testimonianze inedite. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)