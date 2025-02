(Adnkronos) – Due uomini, entrambi italiani uno dei quali già noto alle forze dell’ordine, sono stati fermati per l’omicidio di Roberto Bolzoni, il 61enne trovato senza vita martedì, nella sua Volkswagen, in piazza Omegna, a Lodi. I carabinieri hanno prelevato i due presunti responsabili nelle loro rispettive abitazioni nella serata di ieri. Entrambi sono stati portati in carcere. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)