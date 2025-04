Omicidio Santo Romano, minore condannato a 18 anni e 8 mesi

(Adnkronos) – Uccise a colpi di pistola il giovane calciatore Santo Romano: 17enne condannato a 18 anni e 8 mesi di reclusione. Poco fa, il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale per i Minorenni di Napoli ha emesso la sentenza nei confronti del minorenne che aveva confessato l’omicidio del 19enne avvenuto lo scorso novembre a San Sebastiano al Vesuvio. Santo Romano, 19enne portiere dell’Asd Micri, fu ucciso a colpi di pistola per una banale lite legata a una scarpa sporcata. Il processo di primo grado, che vede come unico imputato un 17enne del quartiere Barra, si è celebrato con rito abbreviato e si è chiuso poco fa con la condanna del minore a una pena leggermente più elevata rispetto alle richieste del pm. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)