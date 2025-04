Omicidio Sara Campanella, “raggiunta da almeno 5 coltellate tra schiena e collo”

(Adnkronos) – Sara Campanella, la 22enne accoltellata e uccisa lunedì scorso a Messina dal collega di università Stefano Argentino, reo confesso, è morta per choc emorragico. Almeno cinque le coltellate che l’hanno raggiunta tra la schiena e il collo, quella letale le ha reciso la giugulare. A confermarlo è stata l’autopsia, durata quasi quattro ore ed eseguita dal medico legale Elvira Ventura Spagnolo, che ha ricevuto l’incarico dalla Procura di Messina. La studentessa originaria di Misilmeri nel Palermitano sarebbe stata colpita inizialmente alle spalle, senza riuscire a difendersi e sarebbe morta in pochi minuti. Intanto, proseguono a ritmo serrato le indagini, i carabinieri hanno sequestrato la casa a Messina in cui Argentino viveva da fuorisede per seguire le lezioni universitarie e un coltello trovato a poche centinaia di metri dal luogo in cui è stata assassinata Sara. Il giovane, durante l’interrogatorio di garanzia, non ha dato indicazioni sul movente e sull’arma utilizzata per l’omicidio. Stefano Argentino “ha certamente agito con crudeltà, atteso che proprio le modalità della condotta palesano la volontà di infliggere alla vittima sofferenze aggiuntive rispetto al normale processo di causazione della morte”, scrive il gip Eugenio Fiorentino nella ordinanza di custodia cautelare a carico del giovane. Non solo. L’assassino ha agito anche “con premeditazione, perpetrato la brutale aggressione con l’uso del coltello, di cui evidentemente l’indagato si era munito al fine di commettere l’azione delittuosa”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)