Omicidio-suicidio Napoli, la provocazione di Vannacci: “È femminilità tossica?”

(Adnkronos) – Anche la femminilità è tossica? E’ la provocazione lanciata via social dal vicesegretario della Lega Roberto Vannacci dopo il caso avvenuto a Napoli della 31enne uccisa con un colpo alla testa dalla sua compagna che poi si è tolta la vita. “Quando un uomo uccide una donna qualcuno lo vorrebbe chiamare femminicidio e si tira in ballo la mascolinità tossica. Ma quando una donna uccide una donna a causa di una relazione sentimentale (per così dire) come mai nessuno fa paragoni e promuove l’espressione di femminilità tossica?”, scrive in un post su Fabebook l’europarlamentare. ”Quando io dico che una delle cause più accreditate di questo genere di crimini è l’aver educato dei giovani deboli e l’aver elevato la debolezza ad una virtù vengo confermato da queste purtroppo tragiche vicende”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)