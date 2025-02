Opelka come Medvedev, duro attacco al giudice di sedia: “Sei il peggiore”

(Adnkronos) – Fa discutere l’atteggiamento di Reilly Opelka nell’Atp 500 di Dallas. Nel secondo turno del torneo negli Stati Uniti contro Cameron Norrie, il tennista americano è stato protagonista di un’accesa discussione con il giudice di sedia Greg Allensworth.Il motivo? Una decisione ritenuta penalizzante. Opelka (che alla fine ha vinto il match 4-6 7-6(5) 6-4) è stato disturbato da un tifoso presente sugli spalti nell’ultimo game della partita. Ha quindi reagito con nervosismo verso il tifoso, poi accompagnato fuori (“Lo fai di proposito o cosa? Vai dentro amico, caz…”), ma al giudice di sedia Allensworth non è piaciuto il comportamento dell’americano e gli ha inflitto un punto di penalità sul 30-30, costringendolo poi a una palla break (annullata). Opelka è tornato sull’episodio a fine match: “Greg Allensworth è il peggior arbitro dell’Atp. Due giorni fa stavamo parlando di lui nello spogliatoio, tutti i giocatori, è davvero una coincidenza. È il peggiore, è davvero pessimo”. L’americano ha quindi rincarato la dose: “Gli ho chiesto di intervenire, ma non è riuscito a darmi una risposta. Non ha detto a quel tizio di stare zitto. Quel tifoso stava disturbando e Allensworth non ha fatto il suo lavoro, quindi ho dovuto dirgli io di andarsene. E quella persona era piuttosto maleducata. Il giudice di sedia ha quasi cambiato l’esito della partita, non ha fatto il suo lavoro e poi mi ha penalizzato con un punto importante. Spero che l’Atp lo penalizzi”. Uno sfogo durissimo, che arriva pochi giorni dopo il confronto avuto da Medvedev con il giudice di sedia del match tra lui e Wawrinka, a Rotterdam. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)