Open Arms, Tajani: “Non posso dare torto a Salvini, intento politico pm”

(Adnkronos) – Sul processo Open Arms contro Matteo Salvini il ministro degli Esteri Antonio Tajani denuncia “il tentativo di piegare il diritto” da parte dei pm, “non mi sento di dare torto” al leader della Lega. Tajani ritiene che da parte dei pm di Palermo ci sia stata “una forzatura” nella richiesta di condanna a sei anni per Matteo Salvini, “sono eccessivi”. Intervenendo a L’Aria che tira su La, il vice premier ha sottolineato “l’intento politico” nel processo. “Io dico – ha dichiarato Tajani – che la scelta dei Pm palermitani di chiedere sei anni di carcere a un ministro per aver impedito lo sbarco di immigrati illegali nel nostro paese sia una scelta eccessiva, e soprattutto mi pare che il reato contestato non abbia grande fondamento giuridico”. “Certamente – ha proseguito rispondendo ad una domanda su un eventuale ‘processo politico’ – c’è un intento politico da parte di chi amministra … o meglio dalla parte della pubblica accusa palermitana, perché si cerca di ribaltare una posizione politica sull’immigrazione. Io posso a volte anche non usare gli stessi toni che usa la Lega sull’immigrazione abbiamo a volte visioni diverse, non siamo un partito unico, sul modo di integrare gli stranieri nel nostro paese, ma credo che ci sia veramente una forzatura da parte di questi magistrati nella richiesta di sei anni di carcere mi sembrano veramente eccessivi…sei anni di carcere non li fa nessuno in Italia”. Sul fronte Usa, ha poi continuato il ministro riferendosi al nuovo attentato a Donald Trump, “è stata una campagna elettorale dove si sono usati tono molto, molto duri, bisogna evitare che tutti, anche i sostenitori dei presidenti, riducano la conflittualità verbale. Non bisogna estremizzare” “Ma certamente – ha aggiunto – gli Stati Uniti hanno tutti gli anticorpi possibili per fermare questi folli. Dobbiamo tutti quanti usare in politica – e questo vale anche in Italia – linguaggi diversi, mai fare attacchi personali, sempre combattere le idee se si fa un attacco personale si polarizza l’attenzione su un obiettivo”, ha aggiunto. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)