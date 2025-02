Ora o mai più, gli ospiti e le anticipazioni di stasera 22 febbraio

(Adnkronos) – Questa sera, sabato 22 febbraio, su Rai 1, torna ‘Ora o mai più’ con Marco Liorni. Lo show musicale, che mette al centro della scena cantanti un tempo sulla cresta dell’onda e adesso lontani dalla luce della ribalta, ha visto al termine della quinta puntata, grazie al voto dei ‘maestri’ e del popolo social, la vittoria di Pierdavide Carone che ha cantato in coppia con il suo tutor Gigliola Cinquetti. Secondo posto per Valerio Scanu, e terzo per Carlotta. Continua la gara tra gli 8 concorrenti, che sono stati assistiti e affiancati dai loro tutor, nell’interpretazione dei duetti e hanno poi valutato le diverse performance ed espresso il proprio giudizio. Questi gli abbinamenti degli otto concorrenti, che puntata dopo puntata, continuano a sfidarsi con duetti emozionanti: Valerio Scanu con Rita Pavone, Matteo Amantia con Alex Britti, Pago con Patty Pravo, Pierdavide Carone con Gigliola Cinquetti, Carlotta con Donatella Rettore, Loredana Errore con Marco Masini, Antonella Bucci con Raf, Anonimo Italiano con Riccardo Fogli. Sabato 22 Febbraio il programma sarà articolato in 2 manche: nella prima i concorrenti si esibiranno come di consueto con i loro tutor, mentre nella seconda ci saranno le sfide tra i concorrenti con gli ospiti speciali: Enrico Ruggeri, Michele Zarrillo ed Amii Stewart. I tre artisti, che hanno scritto la storia della musica con le loro indimenticabili canzoni, arricchiranno il programma con la loro presenza e il loro talento, regalando al pubblico una serata unica di musica e emozioni. La semifinale prevede anche la presenza dei giornalisti Andrea Laffranchi de Il Corriere della Sera, Claudia Rossi de Il Fatto e Andrea Parrella di Fanpage che commenteranno ed assegneranno un bonus da 10 punti ad uno solo dei concorrenti. Alla valutazione degli otto Maestri si aggiungerà anche il voto di un panel di 100 persone del pubblico in sala che, dotato di tastierina, potrà attribuire le sue preferenze ai propri beniamini. I protagonisti del programma continuano così a sfidarsi a suon di canzoni, interpretazioni e duetti, tutti rigorosamente dal vivo, supportati dall’orchestra diretta dal Maestro Leonardo De Amicis. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)