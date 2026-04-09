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Ordini medici a Meloni: “Investire su professionisti per ridurre liste d’attesa”

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(Adnkronos) – Le liste d’attesa sono “il problema dei problemi. Tutti vorrebbero che si riducessero, ma si è investito poco sui professionisti sanitari e quindi sul loro numero. Il tema rimane, per risolvere le liste d’attesa serve rendere attrattivo il Servizio sanitario nazionale per i professionisti. Senza di loro le liste d’attesa non si riducono”. Così il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli, all’Adnkronos Salute margine dell’incontro ‘Innovaction – Dialoghi sull’innovazione accessibile’, promosso da Gsk e Adnkronos a Roma, commentando le parole della premier Giorgia Meloni sulle liste d’attesa. Meloni, evidenziando che, “per molti italiani i tempi restano troppo lunghi, l’accesso troppo difficile, le differenze territoriali ancora troppo marcate”, ha rimarcato la necessità di “un impegno corale” e prospettato interventi mirati basati sui dati, chiedendo alle Regioni di “fare squadra”.  

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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