12.6 C
Firenze
mercoledì 11 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Orlandi-Gregori, da presidente Commissione lettera a prefetto di Roma su scavi Casa del Jazz

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, Andrea De Priamo, ha scritto una lettera, condivisa con l’Ufficio di presidenza dello stesso organismo parlamentare, al prefetto di Roma Lamberto Giannini in merito ai lavori di scavo alla Casa del Jazz.  

Dopo le notizie di stampa sugli scavi, sebbene al momento non siano emersi collegamenti con la vicenda di Emanuela Orlandi, a quanto si apprende, il presidente si è rivolto al prefetto chiedendo di essere informato qualora emergesse, a qualsiasi livello, qualche profilo di interesse per la Commissione di inchiesta, che resta a disposizione in un’ottica di collaborazione istituzionale.  

La Casa del Jazz sorge su quella che un tempo fu la villa del cassiere della banda della Magliana, Enrico Nicoletti, poi confiscata. Gli scavi sono iniziati nei mesi scorsi su input dell’ex magistrato Guglielmo Muntoni ipotizzando che potesse essere sepolto lì il corpo del giudice scomparso Paolo Adinolfi. L’attività però ha alimentato interesse e curiosità anche per eventuali possibili collegamenti con Emanuela tanto che degli scavi sul centro culturale si è interessata anche la famiglia Orlandi. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
12.6 ° C
13.3 °
11 °
76 %
0.5kmh
40 %
Mer
13 °
Gio
15 °
Ven
18 °
Sab
15 °
Dom
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1473)ultimora (1339)Eurofocus (52)sport (50)demografica (32)Eugenio Giani (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati