Ornella Vanoni, laurea honoris causa dalla Statale di Milano

(Adnkronos) – L’Università Statale di Milano conferirà mercoledì 11 giugno la laurea honoris causa in ‘Musica, Culture, Media, Performance’ a Ornella Vanoni. Ad avanzare la proposta di laurea honoris causa per la cantante che ha da poco festeggiato i 90 anni, tra le figure più iconiche della musica italiana con oltre cento album pubblicati e cinquantacinque milioni di dischi venduti nel mondo, è stato il Dipartimento di Beni culturali e ambientali. La proposta, accolta all’unanimità dal Senato accademico, nel dicembre scorso, è stata approvata a febbraio dalla ministra per l’Università e la Ricerca, Anna Maria Bernini. “Voce unica e inconfondibile della musica italiana e figura di riferimento per generazioni di artisti, Ornella Vanoni – si legge nella proposta di laurea honoris causa del Dipartimento – incarna da oltre sei decenni una ricerca artistica e culturale in costante evoluzione, che ha attraversato generi diversi, capace di incidere profondamente sul panorama musicale italiano”. Con questa laurea honoris causa, l’Ateneo milanese, spiega un comunicato, intende celebrare Ornella Vanoni quale “interprete innovativa della musica italiana e artista capace di rispecchiare e interpretare il proprio tempo, ma anche quale simbolo di una Milano vibrante e creativa”. La sua carriera, riconosciuta da premi prestigiosi (tra gli altri: Grande ufficiale Ordine al merito della Repubblica Italiana, 1993; Premio Tenco, 1981; Premio alla carriera – Festival di Sanremo, 1999: Premio Bellisario alla Carriera, 2008; Premio Elsa Morante alla Carriera, 2015) rappresenta un tributo alla città stessa, alla sua cultura e alla sua tradizione. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)