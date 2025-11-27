9 C
giovedì 27 Novembre 2025
Ornella Vanoni, l’ultima chiamata prima della morte: “Se lo sentiva…”

(Adnkronos) – L’ultima chiamata di Ornella Vanoni prima di spegnersi per sempre è stata con una delle persone a lei più care: la regista Andrèe Ruth Shammah, figura di riferimento per la cantante morta il 21 novembre all’età di 91 anni. In un’intervista rilasciata a La volta buona, la storica amica Andrèe ha ricordato quel momento con forte emozione: “Le avevo detto di venire presto da me, lo sapevo che c’era poco tempo”.  

Quando le è stata comunicata la morte della cantante, Shammah ha fatto fatica a crederci: “Mi hanno detto che non c’era più e io non volevo crederci”. Una chiamata che oggi assume un significato diverso: “Nella telefonata lei se lo sentiva… Ornella aveva capito che sarebbe stata l’ultima”. 

Il funerale, ha raccontato la regista, “è stato molto intenso”. A colpirla particolarmente è stato il comportamento del figlio Cristiano: “È rimasto in silenzio, è stato muto tutto il tempo. L’ho sentito molto presente, seppur in silenzio”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

