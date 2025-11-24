Ornella Vanoni, oggi i funerali a Milano – La diretta

(Adnkronos) –

L’ultimo saluto a Ornella Vanoni. Oggi lunedì 24 novembre sono in programma i funerali della cantante morta venerdì all’età di 91 anni. La cerimonia, che sarà trasmessa in diretta tv e streaming, si svolgerà dalle 14.45 nella chiesa di San Marco nel quartiere Brera. Le esequie saranno trasmesse su Raiuno, nel corso della puntata odierna di La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo, e su Rete4.

Oggi, intanto, alle 10 ha riaperto la camera ardente allestita al Piccolo Teatro Grassi di Milano.

