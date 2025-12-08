10.1 C
Oro di Bankitalia allo Stato, stop della Bce: “Il governo riconsideri la proposta”

(Adnkronos) – La Bce torna a intervenire sulla questione dell’oro di Bankitalia dopo l’emendamento di Fdi alla manovra. “Nonostante le modifiche apportate alla proposta di disposizione rivista” con un nuovo emendamento alla legge di bilancio, “non è ancora chiaro alla Bce quale sia la concreta finalità della proposta di disposizione rivista”.  

Per questo motivo, “e in assenza di spiegazioni in merito alla finalità della proposta di disposizione rivista, le autorità italiane sono invitate a riconsiderare la proposta di disposizione rivista, anche al fine di preservare l’esercizio indipendente dei compiti fondamentali connessi al Sebc della Banca d’Italia ai sensi del trattato”. E’ quanto si legge in un parere della Banca centrale europea riguardante la proprietà delle riserve auree della Banca d’Italia. 

economia

