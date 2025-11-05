9.3 C
Firenze
mercoledì 5 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Oro e gioielli all’aeroporto, sequestro da 2 milioni a Manchester

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Lingotti d’oro e gioielli scovati all’aeroporto per un valore superiore ai 2,2 milioni di euro. La scoperta è stata effettuata dalla polizia di Manchester, in azione per un’inchiesta sul attività di riciclaggio. I controlli sono scattati in relazione ad un’auto sospetta al Manchester Airport. Gli agenti della Greater Manchester Police hanno trovato nel veicolo 7 lingotti: il valore complessivo ammonta a circa 700mila sterline quasi 800mila euro. 

Nel bagaglio di due sospetti, atterrati nella serata di lunedì, sono invece stati trovati gioielli e oro per circa 1 milione di sterline. Le indagini sono proseguite con le perquisizioni nel domicilio delle due persone: a Bradford, nel West Yorkshire, sono saltati fuori altri lingotti per circa 60mila sterline oltre ad un orologio da 30mila sterline e un’imprecisata somma in contanti. In totale, il sequestro ammonta a circa 2 milioni di pounds. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
9.3 ° C
10.6 °
8.5 °
70 %
1.1kmh
6 %
Mer
19 °
Gio
18 °
Ven
18 °
Sab
14 °
Dom
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1442)ultimora (1346)sport (62)demografica (34)Serie A (13)Regione Toscana (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati