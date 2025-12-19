12.6 C
Orrore a Palermo, 11enne violentato dai compagni di scuola

(Adnkronos) – Orrore in provincia di Palermo, dove u
n bambino di 11 anni sarebbe stato violentato fuori dalla scuola che frequenta da un gruppo di compagni che frequentavano il suo stesso istituto. L’episodio di violenza sessuale sarebbe avvenuto, come scrive oggi Repubblica Palermo, nei giorni scorsi in un paese delle Madonie in provincia di Palermo. La famiglia ha denunciato gli abusi e sull’episodio sta indagando la procura per i minorenni di Palermo, guidata da Claudia Caramanna. Proprio oggi la procuratrice Caramanna ascolterà il bambino alla presenza di uno psicologo, come prevede il protocollo del codice rosso. Indaga il Commissariato di Termini Imerese. 

cronaca

