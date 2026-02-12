11.6 C
Orrore nel Torinese, uccide la madre e la seppellisce nel bosco: “Volevo la pensione”

REDAZIONE
(Adnkronos) – Ha ucciso la madre 85enne e nascosto il corpo in un’area boschiva tra Stupinigi e Vinovo. nel Torinese. L’uomo, figlio della vittima, ha ammesso le proprie responsabilità dopo essere stato fermato nella notte dalle forze dell’ordine. L’omicidio per il timore di perdere la pensione della donna, sua unica fonte di sostentamento. 

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’omicidio sarebbe avvenuto a metà gennaio a Piobesi Torinese, nell’abitazione dove madre e figlio vivevano insieme. Dopo il delitto, l’uomo avrebbe trasportato e sepolto il cadavere in un bosco vicino casa, nel tentativo di occultare il corpo. 

Il ritrovamento è avvenuto nella serata di ieri in un’area boschiva tra Stupinigi e Vinovo, portando rapidamente al fermo del sospettato e alla sua confessione. Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio la dinamica e le circostanze dell’omicidio.  

Nelle prossime ore la procura procederà a richiedere la convalida del provvedimento di fermo mentre proseguono ulteriori indagini per fare piena luce su ogni aspetto della vicenda. 

© Riproduzione riservata

