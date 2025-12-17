11 C
Firenze
mercoledì 17 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Orsini (Confindustria): “La manovra va nella giusta direzione”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La manovra “va nella giusta direzione: per essere competitivi dobbiamo fare investimenti per aiutare le medie e grandi imprese a crescere e quindi questa è la via”. Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine della Conferenza nazionale dell’Export e dell’internazionalizzazione delle imprese a Fiera Milano a Rho.  

“Noi siamo ben contenuti di fare investimenti”, sottolinea. “La capacità di portare avanti i nostri prodotti è fondamentale perché il Made in Italy è apprezzato”. 

“Serve un’Europa che sia più veloce nelle decisioni. Siamo europeisti convinti ma serve velocità nelle decisioni”, sottolinea Orsini evidenziando che “ciò che è stato fatto” sull’automotive in questi giorni “non basta: abbiamo bisogno di avere certezze, e l’unico modo per essere competitivi con gli altri continenti è avere certezze”, conclude.  

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11 ° C
12 °
10.6 °
84 %
1kmh
75 %
Mer
12 °
Gio
15 °
Ven
13 °
Sab
15 °
Dom
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1374)ultimora (1242)sport (62)Eurofocus (44)demografica (26)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati