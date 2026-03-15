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Oscar 2026, red carpet in attesa della notte dei premi – Diretta

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(Adnkronos) – Tutto pronto per la 98ª cerimonia degli Academy Awards si tiene, per il pubblico italiano, nella notte tra domenica e lunedì. Al Dolby Theatre at Ovation Hollywood, a Los Angeles, l’assegnazione dei premi del cinema.  

Ora il red carpet. La cerimonia vera inizia all’1:00. Le categorie che contano arrivano dopo le 3:00. Il vincitore come miglior film, se tutto va secondo i tempi, intorno alle 4:00-4:15. 

Alla guida della Notte degli Oscar, per il secondo anno consecutivo, il comico Conan O’Brien. 

 

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