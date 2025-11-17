15.9 C
Firenze
lunedì 17 Novembre 2025
Ostia, 60enne si cosparge di alcol e prova a darsi fuoco: ricoverata al Grassi

REDAZIONE
(Adnkronos) – Una donna di 60 anni di origine egiziana si è cosparsa di alcol e ha minacciato di darsi fuoco con un accendino. E’ accaduto alle 14.45 di oggi a Ostia, all’incrocio tra via Costanzo Casana e Via Arduino Forgiarini. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, è stato un passante a toglierle l’accendino che aveva in mano, scongiurando così più gravi conseguenze. Sul posto sono giunti i carabinieri e i poliziotti del distretto Lido. La donna è stata poi portata in codice rosso psichiatrico all’ospedale G. B. Grassi di Ostia.  

