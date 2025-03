Ostia, incendi in due stabilimenti: cabine a fuoco

(Adnkronos) – Incendi in due stabilimenti a Ostia oggi 24 marzo. Il primo rogo è divampato, intorno alle 15.45, allo stabilimento ‘Le Dune’. Le fiamme hanno bruciato alcune cabine in spiaggia. Non ci sono feriti, i poliziotti sono intervenuti per verificare le cause del rogo che ha distrutto 6 cabine e ne ha danneggiate altre 2. In serata, incendio in un altro stabilimento: al Belsito ha preso fuoco una cabina. Sul posto polizia e vigili del fuoco. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)