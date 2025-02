Ostia, vandalizzata la Palestra della Legalità

(Adnkronos) –

Vandalizzata la Palestra della Legalità ‘Talento & Tenacia’ di Ostia. Nella notte ignoti sono entrati nella struttura in via dell’Idroscalo 103 danneggiando delle vetrate e mettendo a soqquadro gli arredi interni dell’impianto. La Talento & Tenacia fu inaugurata il 27 giugno 2023 dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri insieme, fra gli altri, al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, e data in gestione all’Asp Asilo Savoia. “Suscita sdegno e ferma condanna l’atto vile e inaccettabile che ha colpito la palestra della legalità ‘Talento&Tenacia’ di Ostia, un simbolo di riscatto e inclusione sociale, nato per offrire opportunità ai giovani e promuovere i valori della legalità attraverso lo sport – dichiara il ministro Piantedosi – Ma chi ha compiuto questo gesto sappia che lo Stato è presente e continuerà a essere al fianco di chi, ogni giorno, lavora per un futuro migliore, libero da violenza e intimidazioni”. “La mia più totale solidarietà all’Asp Asilo Savoia, agli operatori e a tutti i ragazzi che frequentano la struttura – continua il ministro – Le forze dell’ordine sono già al lavoro per individuare i responsabili di questo attacco inaccettabile. Nessun atto intimidatorio ci farà arretrare: daremo ogni supporto che ci verrà richiesto affinché la palestra sia ripristinata al più presto per continuare ad essere un punto di riferimento per la comunità”. “Solidarietà all’Asilo Savoia e a tutta la comunità della Palestra della Legalità di Ostia per il vile atto intimidatorio subito questa notte – le parole del sindaco Gualtieri – L’ennesimo ai danni di un simbolo di riscatto e inclusione, che non fermerà il nostro impegno per la legalità. Roma resta salda al fianco dell’Asp Asilo Savoia, rafforzando il messaggio che Ostia non cede all’intimidazione”. “Solidarietà all’Asilo Savoia e a tutta la comunità della Palestra della Legalità di Ostia danneggiata nella notte: vetri rotti, ingresso devastato e interni distrutti. Confido nel prezioso lavoro delle forze dell’ordine per trovare i colpevoli, una minoranza di violenti che sicuramente non rappresentano la cittadinanza onesta e responsabile di Ostia – afferma in una nota Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale – Chi colpisce la palestra della legalità, un punto di riferimento sul territorio e modello di inclusione sociale, fa un torto a tutta la società che crede nella possibilità di rinascita e di riscatto. L’ennesimo atto di violenza e di intimidazione non fermerà Asilo Savoia, che avrà tutto il nostro supporto per ripristinare legalità nel mondo dello sport”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)