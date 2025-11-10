15.2 C
Firenze
lunedì 10 Novembre 2025
Ottavio Spada assolto in Appello per il duplice omicidio di ‘Baficchio’ e ‘Sorcanera’

REDAZIONE
(Adnkronos) – Assolto nell’Appello ter Ottavio Spada per il duplice omicidio di Giovanni Galleoni detto ‘Baficchio’ e Francesco Antonini detto ‘Sorcanera’, avvenuto il 22 novembre del 2011 nel centro di Ostia. I giudici della Corte di Appello di Roma lo hanno assolto “per non aver commesso il fatto” non accogliendo la richiesta della procura generale che aveva invece sollecitato la conferma della condanna all’ergastolo. Per lo stesso delitto era già stato assolto anche Roberto Spada per il quale nel luglio del 2023 la Cassazione aveva reso definitiva la condanna a 10 anni per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Nel maggio dello scorso anno, invece, i giudici della Cassazione, rigettando il ricorso, avevano confermato l’ergastolo sempre per il duplice omicidio per Carmine Spada, la cui posizione era stata stralciata.  

“Questa assoluzione sarebbe dovuta arrivare molto tempo fa e non sarebbe dovuto essere necessario aspettare 8 anni. Ci è costata tanta fatica e un colossale stress all’imputato” commenta all’Adnkronos il difensore, l’avvocato Massimo Mercurelli. 

